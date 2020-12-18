Депутаты Одесского областного совета снова подрались во время второй сессии 18 декабря.

Депутат от Доверяй делам Александр Ахмеров в связи с блокированием трибуны призвал коллег перейти к голосованию руками. 44 депутата поддержали голосование поднятием рук.

В то же время на трибуне постоянно возникали драки с депутатом от Батьківщини Андреем Бабенко.

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Депутаты начали возмущаться после того, как нардеп от ЕС Юрий Басюк внес проект об отмене решения об увольнении директора худмузея Александра Ройтбурда, тоже депутата облсовета.

Отмену решения поддержали 43 депутата и сам Ройтбурд. Некоторые члены партий назвали это конфликтом интересов.

Депутаты от ОПЗЖ заблокировали трибуну, потому что члены ОПЗЖ и За майбутнє не могли пройти в зал заседания. Накануне в знак протеста они задали свои удостоверения, поэтому охрана не могла их впустить.

Конфликт с нардепом

В Голосеевском районе Киева между народным депутатом Александром Юрченко и местными жителями произошел конфликт из-за авто, однако избиения никакого не было.

Нардеп не смог проехать на своем автомобиле, после чего между ним и еще двумя мужчинами возникла словесная перепалка.

Источник: Думская