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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Главу облсовета Запорожья признали нелегитимным и избрали нового

Недавно созданное депутатское большинство Запорожского облсовета избрало ее голову. Им стал беспартийный Виталий Толочек, который вместе с несколькими коллегами заявил о своем выходе из фракции Слуга народа.

Большинство создано местными фракциями партий За майбутнє, ОПЗЖ, Европейская Солидарность, а также четырьмя депутатами от Слуги народа провели выборы нового председателя Запорожского областного совета и отдали 44 голоса за 50-летнего Толочек.

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В своем выступлении перед депутатами, новоизбранный глава Запорожского облсовета Толочек подчеркнул, что имеет большой опыт работы в строительстве — от мастера до руководителя предприятия. Также, он специализировался на строительстве и ремонте энергетических объектов на Запорожской АЭС, а также на предприятиях запорожского промышленного комплекса.

Имеет высшее образование в сфере турбостроения. Является соучредителем фирмы. Толочек уже официально принял присягу.

Источник: Укринформ

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