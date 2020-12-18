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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Голос подаст в суд из-за кнопкодавства во время назначения Шкарлета

Депутатская фракция Голос намерена подавать в суд в связи с фактом неперсонального голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Об этом сообщил заместитель главы фракции Ярослав Железняк.

— В суд мы стопроцентно будем подавать, у нас есть факты, есть видео, изъятие из телеканала Рада, где зафиксировано, как голосуют депутаты, которых нет в зале заседаний, — отметил он.

Также парламентарий уточнил, что кроме этого фракция также зарегистрировала в Раде проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Также на вопрос журналистов о том, кто именно из депутатов не голосовал персонально, он ответил, что речь идет как минимум о троих.

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Вместе с тем во время брифинга в парламенте Железняк подчеркнул, что до принятия решения регламентным комитетом, который должен изучить ситуацию, с юридической точки зрения решение парламента о назначении Шкарлета министром является действующим и переголосование практически невозможно.

Кроме того, он сообщил, что во время заседания глав фракций и руководства парламента было решено увеличить количество видеокамер в зале заседаний, внести изменения в закон об ответственности за кнопкодавство. Такой законопроект, по его словам, Рада сможет рассмотреть одним из первых в январе.

17 декабря Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов. До этого Шкарлет занимал должность исполняющего обязанности министра.

Фото: УНИАН

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