Карантин в Украине: список ограничений с 19 декабря

15 декабря Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать на всей территории Украины с 19 декабря 2020 года.
С 19 декабря 2020 года до 8 января 2021 года в стране запрещено:
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
- прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м;
- работа общепита с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов навынос).
- проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01.00;
- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м; на открытом воздухе между присутствующими должна соблюдаться дистанция в 1,5 м.
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Карантин в Украине
Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме Covid-19, в январе-феврале также ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.