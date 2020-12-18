Выходные в декабре 2020 будут насчитывать девять дней.

В этом месяце христиане католической веры празднуют Рождество Христово. 25 декабря отмечается на государственном уровне, поэтому украинцы будут иметь один дополнительный выходной.

В 2020 году этот праздник приходится на пятницу, поэтому в Украине все будут отдыхать три дня подряд — 25, 26 и 27 декабря.

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Кроме того, рекомендуется накануне католического Рождества, 24 декабря, рекомендовано сократить рабочий день на один час.

Новый год, 31 декабря, в 2020 году приходится на четверг, поэтому в этот день также предусмотрен сокращенный рабочий день.

Выходные на Новый год и Рождество 2021

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней. Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Выходным, по решению Кабмина, также будет 1 января.