Ситуация с распространением коронавируса в Украине может начать улучшаться с апреля. Такой прогноз в интервью Громадському озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что этому будет способствовать, в частности, вакцинация от Covid-19 и выработка коллективного иммунитета.

— Коллективный иммунитет достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая по меньшей мере должна составлять 70-80%, или когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать.

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Коронавирус в Украине

Накануне Максим Степанов заявил, что в Украине удалось полностью остановить рост числа больных Covid-19.

Но в Минздраве работают над обеспечением достаточного количества коек в больницах для пациентов, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Между тем статистика коронавируса в Украине 18 декабря свидетельствовала о 12 866 новых больных. Общее количество инфицированных составляет 944 381.

С начала пандемии умерли 16 256 больных, выздоровели 561 222 пациента.

Источник: Громадське