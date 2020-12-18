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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Бывшая жена показала фото с юным Кернесом

В сети появилось новое фото молодого Геннадия Кернеса.

Фотографией поделилась Галина Привалова, бывшая жена Кернеса. На фото он изобразил смешную гримасу во время шумного застолья.

— При любом раскладе и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь, — подписала публикацию бывшая жена Кернеса.

Вторая жена Кернеса показала фото с его молодости

Семья Геннадия Кернеса

Галина Привалова была гражданской женой Геннадия Кернеса. В 1988 году у них родился сын Даниил, которому сейчас уже 32 года.

В начале 2000-х годов Кернес женился на Оксане Гайсинской.

Жена особенно болезненно восприняла смерть Кернеса. В своих соцсетях она поделилась, что ее муж был лучшим среди лучших.

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