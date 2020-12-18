Вторая жена Кернеса показала фото с его молодости

В сети появилось новое фото молодого Геннадия Кернеса.
Фотографией поделилась Галина Привалова, бывшая жена Кернеса. На фото он изобразил смешную гримасу во время шумного застолья.
— При любом раскладе и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь, — подписала публикацию бывшая жена Кернеса.
Семья Геннадия Кернеса
Галина Привалова была гражданской женой Геннадия Кернеса. В 1988 году у них родился сын Даниил, которому сейчас уже 32 года.
В начале 2000-х годов Кернес женился на Оксане Гайсинской.
Жена особенно болезненно восприняла смерть Кернеса. В своих соцсетях она поделилась, что ее муж был лучшим среди лучших.