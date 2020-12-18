В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели — 12 866 человек, умерли 260 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 904 человека.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 944 381 человек, 16 256 человек умерли от Covid-19, выздоровели – 561 222 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.