На Донбассе противник восемь раз обстрелял позиции ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе восемь раз открывали огонь по украинским позициям, ранения получил военнослужащий ВСУ.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против наших воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с минометами.

Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

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В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Парня эвакуировали в больницу, сейчас его состояние удовлетворительное.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники оперативно ответили. С гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ 9 декабря обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.

Украина планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения.