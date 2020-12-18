Не видит желания Украины к переговорам: Лавров высказался по Донбассу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о готовности к переговорам по Донбассу.

Он заявил, что может провести разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по выполнению минских и других договоренностей. Однако он не видит инициативы от украинской стороны.

— Киев должен обсуждать подобные вопросы напрямую с Донбассом, а не пытаться политизировать ситуацию и решать вопросы через посредничество Москвы, Парижа или Берлина.

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Заявление Путина о Донбасса

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о планах на Донбасс. Он пообещал, что будет наращивать поддержку оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Также он подчеркнул, что конфликт на Донбассе рано или поздно будет урегулирован.

Источник: Министерство иностранных дел Российской Федерации