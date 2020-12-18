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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Новые карантинные ограничения и вакцинация – главное о коронавирусе 18 декабря

Коронавирус в Украине и мире не отступает. 18 декабря стало известно о более 75,2 млн случаев коронавируса в мире. В общем пандемия забрала жизни более 1,6 млн человек, при этом около 52,8 млн пациентам удалось выздороветь.

Лидерами по количеству больных в мире остаются США, Индия и Бразилия. Всемирная организация здравоохранения призывает оставаться дома во время новогодних праздников и воздержаться от путешествий. Специалисты ВОЗ уверены, что это поможет уменьшить количество заражений.

Вакцина от коронавируса в мире

Разработчики вакцины от коронавируса из разных стран активно работают над утверждением и распространением своих препаратов. Сегодня стало известно, что:

  • Американский разработчик Johnson & Johnson начал финальный этап испытаний.
  • Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech подали заявку на сертификацию вещества в Японии.
  • Компания Moderna (США) уничтожила 400 тыс. доз препарата вследствие сбоя на производстве.
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Коронавирус и вакцинация в Украине

Украина в рейтинге распространения болезни занимает 17 место. По состоянию на 18 декабря зафиксировано:

  • 12 630 новых случаев Covid-19, всего — 944 381;
  • 260 летальных случаев, всего умерло 16 256 человек;
  • 12 866 пациентов выздоровели, за время пандемии вылечиться удалось 561 222 лицам.

Бесплатная вакцинация граждан от коронавируса начнется в феврале. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. На следующей неделе будет известен план вакцинации.

Новые карантинные ограничения

Кабинет министров Украины утвердил новые карантинные правила с 19 декабря по 8 января. В этот период будут действовать ограничения на проведение массовых мероприятий в учебных заведениях, кафе, ресторанах, музеях.

Заведения питания должны работать с 7.00 до 23.00. Полный список карантинных ограничений на период 19 декабря — 8 января смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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