Накануне рождественских и новогодних праздников мероприятия в киевских детских садиках и школах пройдут без родителей и гостей.
Об этом во время брифинга 18 декабря напомнил мэр столицы Виталий Кличко.
— Ситуация в учебных заведениях немного улучшается, однако это не дает права на ослабление карантина.
В детских садиках и школах столицы праздники состоятся без присутствия родителей и гостей. И отдельно в каждом классе или группе, — отметил Виталий Кличко.
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По его словам, такие меры помогут избежать скопления людей и распространения вируса.
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