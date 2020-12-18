Накануне рождественских и новогодних праздников мероприятия в киевских детских садиках и школах пройдут без родителей и гостей.

Об этом во время брифинга 18 декабря напомнил мэр столицы Виталий Кличко.

— Ситуация в учебных заведениях немного улучшается, однако это не дает права на ослабление карантина.

В детских садиках и школах столицы праздники состоятся без присутствия родителей и гостей. И отдельно в каждом классе или группе, — отметил Виталий Кличко.