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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Новогодние праздники в садиках и школах Киева пройдут без родителей — Кличко

Накануне рождественских и новогодних праздников мероприятия в киевских детских садиках и школах пройдут без родителей и гостей.

Об этом во время брифинга 18 декабря напомнил мэр столицы Виталий Кличко.

— Ситуация в учебных заведениях немного улучшается, однако это не дает права на ослабление карантина.

В детских садиках и школах столицы праздники состоятся без присутствия родителей и гостей. И отдельно в каждом классе или группе, — отметил Виталий Кличко.

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По его словам, такие меры помогут избежать скопления людей и распространения вируса.

Коронавирус в Киеве

В столице фиксируется увеличение количества госпитализированных с коронавирусом.

Более 1 тыс. человек с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии.

Подробнее о коронавирусе в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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