18 декабря 2020 года заседание Верховной Рады Украины начнется в 10.00.

Сначала пройдет традиционный пятничный час вопросов к правительству, во время которого нардепы послушают отчеты о работе министров.

Дальше парламентарии перейдут к рассмотрению законопроектов в первом и втором чтении.

Читайте: Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2021 год

В пятницу парламент рассмотрит в первом чтении законопроект о заключительных на переходных положений ЗУ О введении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит проекты законов о ветеринарной медицине и благополучия животных, о Бюро экономической безопасности Украины и о народовластии через всеукраинский референдум. Также во втором чтении планируется рассмотреть изменения в законы о военно-гражданских администрациях и изменения в законодательных актах об обеспечении доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.

18 декабря во втором чтении рассмотрят проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов в Украине.

Во время повторного чтения Рада рассмотрит изменения в ЗУ О судоустройстве и статусе судей и изменения по СБУ, совершенствование организационно-правовых основ структуры.

Верховная Рада рассмотрит проект Налогового кодекса Украины.

Заседания Верховной Рады

Неделя с 15 до 18 декабря 2020 года является сессионной, народные депутаты Украины работают в зале и рассматривают законопроекты.

В этот период Рада уже поддержала штрафы для предпринимателей за допуск людей без масок в различные заведения, а также проголосовала за увеличение ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. Был рассмотрен и ряд кадровых вопросов.

Подробнее о заседаниях Верховной Рады Украины читайте на Фактах ICTV.