Новый год 2021 часть населения будет встречать на карантине. Даже если вы встречаете Новый год в одиночестве, можно кому-то позвонить или общаться с друзьями онлайн.

Самое главное — собственноручно создать атмосферу праздника вокруг.

Советы, как отпраздновать Новый год 2021 на карантине, дала магистр психологии, кандидат педагогических наук, доцент, доцент Университета Гринченко Яна Фруктова.

Прежде всего нужно создать дома новогоднюю атмосферу. Для этого надо использовать все, что дает эмоции: цвета, свет, запахи и вкус.

— Подготовьте то, что вы любите, что ассоциируется с Новым годом. Позаботьтесь о новогодней эстетике и добавьте визуальный ряд: любимый фильм, песни или клипы, — советует психолог.

Приготовьте для себя подарок — что бы вам больше всего хотелось. Поблагодарите себя за то, что произошло в этом году, и составьте список людей, которых хотите лично поздравить.

— Сами события нейтральны, и только мы добавляем им какую-то коннотацию. Поэтому вспомните все, что ассоциируется с позитивом.

Еще один вариант, как можно провести Новый год на карантине, — устроить онлайн-вечеринку. Однако здесь нужно продумать все так, чтобы каждый принимал активное участие в праздновании.

Это могут быть различные интерактивы: викторины, конкурсы, тосты, поздравления и т. д.

— Если будут такие интерактивы, человек не будет чувствовать себя отстраненным. Имеет значение не формат, а то, насколько человек приобщен.

Психолог советует позаботиться о праздничной тематической одежде, ведь даже сам процесс подготовки создает атмосферу праздника.

— Наш внутренний настрой может отражаться в том, что нас окружает. И если настроения нет, то действует закон психологии интериоризация — когда внешнее переходит во внутреннее, — рассказывает Яна Фруктова.

На Новый год много звезд будут устраивать онлайн-трансляции в социальных сетях, к которым также можно присоединиться.

Открытие главной елки

По традиции зажгут главную елку на День святого Николая, в субботу, 19 декабря в 19.00. Открытие локации, где можно будет посмотреть на новогоднюю красавицу и погулять в “сказочном лесу”, состоится на Софиевской площади.

Также наблюдать за действом можно будет в онлайн-трансляции. Подробнее об открытии главной елки читайте на сайте Факты ICTV.