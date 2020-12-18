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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Начало бесплатной вакцинации против Covid-19 планируется в феврале — Шмыгаль

В Украине начало бесплатной вакцинации против коронавируса планируется в феврале, когда страна получит первые партии вакцин. Прежде всего прививки будут делать врачам, которые работают с больными пациентами.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Национальный план вакцинации от коронавирусной болезни утвердят на следующей неделе.

— Минздрав разработал национальный план вакцинации, который сейчас обсуждается на уровне правительства. Так, уже на следующей неделе этот план будет утвержден, — сказал Шмыгаль.

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Вакцинация будет проходить на базе 11 тыс. существующих кабинетов прививок, рассматривается создание мобильных бригад и привлечения сетей семейных врачей.

Шмыгаль также добавил, что сейчас Украина ведет переговоры на уровне руководителей государств, а также со всеми производителями вакцин, кроме российского.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели — 12 866 человек, умерли 260 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 658), Запорожской (1 022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

Фото: Dreamstime

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