Смерть Кернеса: траур в Харькове продлится два дня, а не три

В Харькове траур в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса продлится два дня, а не три, как об этом объявляли ранее.

Информацию обновил официальный сайт Харьковского горсовета.

Днями траура в городе будут 17 и 18 декабря.

Документ предписывает в эти дни приспустить Государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, где проходил курс лечения от Covid-19.

4 ноября 2020 года Кернеса был вновь избран городским головой, получив 60,34% голосов избирателей.