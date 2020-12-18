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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Церемония зажжения главной елки Украины 2021: где смотреть онлайн

Главная елка в Киеве засветится праздничными огнями уже 19 декабря.

Церемония зажжения новогодней елки состоится в 19.00 на Софийской площади.

В этом году она будет отличаться от предыдущих. Из-за карантинных ограничений не будет традиционного парада и концерта.

Читайте: Новогодний маршрут 2021: карта праздничных локаций в Киеве

Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть на Youtube или на официальном портале Киева.

Открытие главной елки

По традиции зажгут главную елку на День святого Николая, в субботу, 19 декабря в 19.00. Открытие локации, где можно будет посмотреть на новогоднюю красавицу и погулять в “сказочном лесу”, состоится на Софийской площади.

Подробнее об открытии главной елки и как она будет выглядеть читайте на сайте Факты ICTV.

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