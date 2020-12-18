В Киеве фиксируется увеличение количества госпитализированных пациентов с коронавирусом.
Об этом во время брифинга 18 декабря сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
— Если несколько прошлых недель количество госпитализированных несколько снижалось, то за последние сутки вновь достигло более 100 пациентов, — уточнил Виталий Кличко.
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По словам Кличко, в стационарах сегодня лечится 2 005 больных, из них 20 детей.
— 1 071 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получает 1 361 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 31 больной, — добавил мэр города.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на 18 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 658 человек.
Всего в столице зафиксировали 98 330 случаев Covid-19.
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