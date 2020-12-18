Украина получит кредит в размере $100 млн для развития Донбасса

Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине кредит на 27 лет в размере $100 для развития Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве реинтеграции заявили, что кредит предоставляют на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет — льготные. В ближайшее время Минфин и Минреинтеграции подпишут соглашение об использовании средств.

Деньги должны пойти на реализацию проекта Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение, который предусматривает капитальный ремонт примерно 183 км автомобильных дорог в Луганской области, а также привлечение инвестиций для поддержки восстановления сельскохозяйственной отрасли на подконтрольных правительству Украины территориях, пострадавших вследствие войны.

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Урегулирование конфликта на Донбассе

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) 9 декабря, в годовщину Парижского саммита лидеров стран нормандского формата, обнародовала план действий для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и восстановления мира.

ТКГ планирует освободить удерживаемых лиц, обеспечить полный и безусловный допуск международных организаций, открыть функционирование пунктов пропуска через линию разграничения, продолжить обсуждать рабочие предложения Украины по выполнению политических аспектов общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.