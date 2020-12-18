Украина ожидает, что с марта 2021 года получит 1 млн доз вакцин от коронавируса в рамках международной инициативы Covax.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы должны, в соответствии с национальным планом, который сформирован Министерством здравоохранения, начать вакцинацию врачей уже в феврале. С марта мы получим первый миллион доз вакцин по глобальной инициативе Covax. Сейчас ведем переговоры на уровне лидеров стран и на уровне производителей вакцины.

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17 декабря стало известно, что глобальная инициатива Covax утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Это позволит бесплатно вакцинировать 4 млн украинцев, входящих в группы риска. Партию начнут поставлять с конца первого квартала следующего года, а завершатся поставки в конце первого полугодия 2021 года.

Между тем вакцинацию против Covid-19 уже начали в Великобритании, США и Канаде.