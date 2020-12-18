Транш от Международного валютного фонда в правительстве ожидают получить в феврале или марте 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Хотелось бы получить транш не позднее февраля. Февраль-март — это такие прогнозы, о которых мы говорим совместно с МВФ, при условии, если не будет снова каких-то сюрпризов, — заявил глава правительства.

Премьер отметил, что на следующей неделе надеется на прогресс в переговорах с МВФ. По его словам, у Украины довольно неплохие перспективы.

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В Минфине рассчитывали до конца 2020 года получить два транша от Международного валютного фонда по $700 млн каждый.

Однако позже советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов сообщил, что транша МВФ в этом году не будет.

Но вместе с тем отметил, что достижение договоренностей на рабочем уровне в 2020 году — важный шаг для Украины, который даст позитивный сигнал для финансовых рынков.