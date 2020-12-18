Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на зимние праздники — направления

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы к праздникам и даже расширила перечень остановок поезда во время маршрута.

Решение приняли, учитывая новогодние праздники, когда тысячи украинцев едут в гости к друзьям и близким, что расширяет пассажиропоток.

Дополнительно пассажиры смогут воспользоваться услугами УЗ по следующим направлениям:

№135/136 Черновцы — Одесса,

№217/218 Киев — Львов — Рахов (с 18 декабря назначены дополнительные остановки на станциях Татаров и Квасы).

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Новогодний локдаун: как будет работать ЖД

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как будет работать транспорт во время новогоднего локдауна в январе 2021.

На период локдауна в Украине работа транспорта, включая железную дорогу, останавливаться не будет.

Подробнее о работе транспорта во время карантина читайте на Фактах ICTV.