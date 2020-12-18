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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Вирусологи и микробиологи: Рада утвердила новые льготы и доплаты за борьбу с Covid-19

Верховная Рада 18 декабря утвердила повышение зарплаты работникам с высшим немедицинским образованием, задействованным в борьбе с коронавирусом.

Речь идет о биологах, микробиологах, вирусологах, биохимиках и других. Общий перечень должностей определяет Минздрав.

Проект закона №4464 был принят в последний день пленарных заседаний в 2020 году. За проголосовали 283 народных депутата.

Кроме повышения оплаты труда законом предусмотрены следующие льготы:

  • регулярное повышение квалификации;
  • безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
  • сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;
  • бесплатное получение в собственность земельного участка.

Принятый проект закона обяжет Кабмин безотлагательно установить доплаты к заработной плате в размере, определенном для врачей.

Источник: Верховная Рада

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