Вирусологи и микробиологи: Рада утвердила новые льготы и доплаты за борьбу с Covid-19

Верховная Рада 18 декабря утвердила повышение зарплаты работникам с высшим немедицинским образованием, задействованным в борьбе с коронавирусом.
Речь идет о биологах, микробиологах, вирусологах, биохимиках и других. Общий перечень должностей определяет Минздрав.
Проект закона №4464 был принят в последний день пленарных заседаний в 2020 году. За проголосовали 283 народных депутата.
Кроме повышения оплаты труда законом предусмотрены следующие льготы:
- регулярное повышение квалификации;
- безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности;
- сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск;
- бесплатное получение в собственность земельного участка.
Принятый проект закона обяжет Кабмин безотлагательно установить доплаты к заработной плате в размере, определенном для врачей.