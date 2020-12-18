Гадания на День святого Николая 19 декабря

19 декабря — не только любимый праздник всех детей, День святого Николая Чудотворца, но и очень мощное магическое время для проведения обрядов и ритуалов, когда можно попробовать узнать свою будущую судьбу.

Традиции в этот праздник самые разные, некоторые из них, уже давно забыты. Например — традиция старших хозяев в селе собираться и варить специальное пшеничное пиво, которым угощали всех односельчан.

Также до этого праздника старались рассчитаться со всеми долгами, ведь делать это во время рождественских праздников — большой грех.

Конечно, главными обычаями было выпекание пряников николайчиков и гадание. Давным-давно в этот день женщины и девушки гадали на свою будущую судьбу и, главное, — на суженого.

Факты ICTV собрали для вас самые популярные и интересные гадания на День святого Николая.

Гадания на День святого Николая

Сны

Сны в ночь перед праздником считаются вещими. Для того, чтобы исполнить свою мечту, накануне Дня святого Николая нужно загадать желание, поставить стакан с водой рядом с кроватью и лечь спать. Сны, которые вам приснятся, нужно обязательно запомнить.

Гадание с зеркалом

Для этого ритуала нужно дождаться глубокой ясной ночи, когда видно луну на небе, взять зеркало и поднести его к окну так, чтобы было видно отражение луны. В это время внимательно следите за отражением. В какой-то момент вам может показаться, что в зеркале видно не одну луну, а несколько. Посчитайте и запомните их количество – настолько большой будет ваша будущая семья.

Гадание на перекрестке

В полночь нужно выйти на перекресток и внимательно прислушаться к звукам вокруг. Если услышите радостный смех, следующий год будет очень удачным – девушка может выйти замуж; если плач или другие безрадостные звуки — возможны проблемы в личной жизни.

Гадание на суженого

С кольцом

Для того, чтобы узнать, выйдет ли девушка замуж в этом году, наши предки гадали на кольце. Кольцо нужно не простое, оно должно принадлежать замужней женщине, которая счастлива в браке. Перстень надевают на собственную волосинку и держат над стаканом с водой.

Если ударится об стенку — девушка не скоро выйдет замуж, если быстро крутится, не касаясь стакана, — скоро свадьба. Если крутится медленно — девушка выйдет замуж дважды.

Гадание на имя суженого

Чтобы узнать имя будущего жениха, нужно нарезать бумагу на небольшие полосочки и на каждой написать по одному мужскому имени. Важно писать имена не задумываясь. Потом бумажки нужно скрутить, положить под подушку и перемешать. Утром вытащите первый попавшийся кусочек, имя на нем будет принадлежать вашему будущему мужу.

Гадание на вишневой веточке

Для этого ритуала требуется больше времени, но начать его нужно именно на Святого Николая.

В этот день незамужние девушки должны сорвать вишневую ветку, поставить в вазу с водой и ухаживать. Если весной она расцветет — скоро свадьба.