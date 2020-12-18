Курс валют НБУ на 18 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины минимально повысил официальный курс иностранных валют к гривне. На пятницу 18 декабря, НБУ курс доллара подорожал на одну копейку и остановился на уровне 27,81 грн/1 $.
А вот относительно евро ситуация немножко другая, эта валюта за сутки подорожала почти на гривну. По состоянию на утро, 18 декабря, евро стоит 34,07 грн.
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Курс валют в Украине от НБУ на 18.12:
- $1 — 27,81 грн;
- €1 — 34,07 грн;
- 1 польский злотый — 7,67 грн;
- 10 российских рублей — 3,81 грн.
Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью
Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты к концу 2020 года.
Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.
В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.