Курс валют НБУ на 18 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины минимально повысил официальный курс иностранных валют к гривне. На пятницу 18 декабря, НБУ курс доллара подорожал на одну копейку и остановился на уровне 27,81 грн/1 $.

А вот относительно евро ситуация немножко другая, эта валюта за сутки подорожала почти на гривну. По состоянию на утро, 18 декабря, евро стоит 34,07 грн.

Читайте: В начале 2021 года ВВП Украины из-за пандемии упадет на 3%

Курс валют в Украине от НБУ на 18.12:

$1 — 27,81 грн;

€1 — 34,07 грн;

1 польский злотый — 7,67 грн;

10 российских рублей — 3,81 грн.

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты к концу 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.