Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне.
В зеленую зону вошли: Великобритания, Канада, Китай, Израиль, Франция, Греция, Финляндия, Египет, Таиланд и другие.
В красной зоне остаются: США, Турция, Швейцария, Чехия, Грузия, Черногория, Хорватия и другие.
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Украина продолжает оставаться зеленой зоне распространения коронавируса.
Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
Страны, после посещения которых не требуется самоизоляция
Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.
Прибытие из страны зеленой зоны:
- самоизоляция или обсервация не требуется.
Прибытие из страны красной зоны:
- обсервация/самоизоляция на 14 дней после пересечения границы (можно ее прекратить, если сдать ПЦР-тест).
Можно избежать самоизоляции, если предоставить ПЦР-тест еще до возвращения в Украину, но не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.