Зеленский передаст НАТО предложения расширенного партнерства с Украиной — Стефанишина

В ближайшее время президент Владимир Зеленский передаст всем странам-членам НАТО предложения о формате участия Украины в Программе из расширенных возможностей Альянса.

Об этом во время пресс-конференции сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— Президент поддерживает активный диалог с генеральным секретарем НАТО. Результатом такого диалога и взаимодействия всех государственных институтов стало получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей. Предложения (относительно формата участия Украины в программе, — Ред.) он вскоре направит генсеку и все страны Альянса будут их изучать, — отметила она.

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В июне этого года Украину признали членом Программы расширенных возможностей НАТО. В то же время Министерство иностранных дел видит страну полноценным членом НАТО в 2030 году.

Кроме того, в МИД считают, что предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.