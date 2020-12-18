Прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом состоится 23 декабря.

Об этом сообщили местные СМИ. Церемония начнется в 09.00 и продлится четыре часа.

Тело покойного привезут в аэропорт Харькова. Оттуда его поместят в катафалк, который будут сопровождать машины и карета скорой помощи, и повезут в городскую больницу.

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На 7.00 в Благовещенском соборе запланирована церемония отпевания Геннадия Кернеса, которая продлится 40 мин.

С собора гроб доставят в Харьковский национальный театр оперы и балета. Общественный порядок обеспечит полиция, а чтобы не было пробок в городе, изменили расписание движения общественного транспорта.

С 09.00 до 13.00 все желающие смогут проститься с мэром, после чего Кернеса похоронят на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.

Поминальный обед состоится в гостинице Националь или в Kharkiv Palace.

Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Накануне у него отказали почки.

Из-за трагедии в городе объявлен трехдневный траур.

Истоник: Newsroom