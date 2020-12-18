На пленарном заседании 18 декабря Верховная Рада рассмотрит законопроекты в первом и втором чтении.

Парламент приступит к рассмотрению повестки дня в 10.00.

В первом чтении народные депутаты будут рассматривать законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации отдельных положений деятельности Бюро экономической безопасности Украины и о внесении изменений в закон Украины о Службе безопасности Украины относительно совершенствования организационно-правовых основ ее деятельности.

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Во втором чтении на повестку дня вынесут такие проекты законов: о ветеринарной медицине и благополучии животных, об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, о Бюро экономической безопасности Украины.

Кроме того, парламентарии рассмотрят изменения в закон Украины об общественном телевидении и радиовещании Украины и внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и закона о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Порядок денний Верховної Ради 18 грудня

Принятые законопроекты

Верховная Рада Украины приняла изменения в закон, который ограничивает применение принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями и переносит налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК) с 2021 года фактически на 2023 год.