В Украине изменили протокол оказания экстренной медицинской помощи гражданам страны.

16 декабря 2020 года в стране принято Постановление о нормативах прибытия бригад экстренной скорой медицинской помощи, рассказала во время брифинга 18 декабря первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

В документе отменили деление граждан на городских и сельских жителей, а также определили, что бригады должны выезжать на вызовы по принципу приоритетности, то есть ориентируясь на сложность состояния человека.

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В частности, определено время прибытия бригады в зависимости от критичности состояния.

В течение 10 минут бригада должна доехать до пациента в самых тяжелых, критических случаях, к которым относятся:

остановка дыхания;

обильное кровотечение;

то состояние, которое угрожает жизни пациента.

В течение 20 минут — в экстренных случаях, когда несвоевременное предоставление помощи может привести к резкому ухудшению состояния здоровья:

нарушение сознания;

подозрение на инфаркт или инсульт.

В то же время неэкстренными случаями являются те, когда человек нуждается в осмотре, но его состояние не является критическим:

повышение артериального давления;

подозрение на пневмонию.

Информацию о таком случае могут передать семейному врачу или же в Центр первичной медико-санитарной помощи. Скорая также может выезжать на такие вызовы, но не так оперативно.

Также есть непрофильные случаи, которые не требуют непосредственного осмотра специалиста. Диспетчер будет советовать дистанционную консультацию или же обращение к семейному врачу.

Ускорение оказания экстренной помощи

Деление на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные случаи позволит улучшить оказание экстренной помощи пациентам.

Об этом заявили в правительстве.

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