Празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине возможно, но только когда до такого решения созреет церковь и верующие.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

— В целом я не против, но опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая свидетельствует, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верующих, поскольку только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. Если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один раскол, — объяснил он.

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Митрополит отметил, что пока трудно спрогнозировать, через сколько лет может произойти такой переход. По его словам, нужно, чтобы до принятия соответствующего решения сознательно подошел не только украинский народ, но и все христиане.

Когда же церковь увидит, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе на единую дату празднования Рождества.

В Украине Рождество Христово празднуют дважды. Католики празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, а православные христиане отмечают праздник с 6 на 7 января. Это связано с тем, что католики используют Григорианский календарь, а православные — Юлианский.

Из-за разной системы летоисчисления сложилось так, что в Юлианском календаре 7 января — это 25 декабря по старому стилю.