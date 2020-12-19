11 742 новых случая коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 2 865 человек;
- летальных случаев — 213;
- выздоровели — 13 314 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 60 089 (в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 956 123 человека;
- выздоровели — 574 536 человек;
- летальных исходов — 16 469;
- проведения ПЦР-тестов — 5 248 720.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 99 694 (+1 364);
- Винницкая — 20 781 (+205);
- Волынская — 30 197 (+380);
- Днепропетровск — 52 068 (+667);
- Донецк — 31 929 (+480);
- Житомирская — 36 061 (+399);
- Закарпатская — 27 003 (+148);
- Запорожская — 46544 (+829);
- Ивано-Франковская — 41 798 (+154);
- Киевская — 52 415 (+827);
- Кировоградская — 7 707 (+86);
- Луганская — 8 640 (+107);
- Львовская — 56 442 (+582);
- Николаевская — 26 260 (+434);
- Одесская — 63 124 (+1 161);
- Полтавская — 31 433 (+336);
- Ровенская — 38 315 (+475);
- Сумская — 37 612 (+455);
- Тернопольская — 32 235 (+146);
- Харьковская — 64 792 (+555);
- Херсонская — 15 449 (+298);
- Хмельницкая — 36 360 (+333);
- Черкасская — 34 451 (+614);
- Черновицкая — 37 949 (+254);
- Черниговская — 26 864 (+455).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.