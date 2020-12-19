11 742 новых случая коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 2 865 человек;

летальных случаев — 213;

выздоровели — 13 314 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 60 089 (в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 956 123 человека;

выздоровели — 574 536 человек;

летальных исходов — 16 469;

проведения ПЦР-тестов — 5 248 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 99 694 (+1 364);

Винницкая — 20 781 (+205);

Волынская — 30 197 (+380);

Днепропетровск — 52 068 (+667);

Донецк — 31 929 (+480);

Житомирская — 36 061 (+399);

Закарпатская — 27 003 (+148);

Запорожская — 46544 (+829);

Ивано-Франковская — 41 798 (+154);

Киевская — 52 415 (+827);

Кировоградская — 7 707 (+86);

Луганская — 8 640 (+107);

Львовская — 56 442 (+582);

Николаевская — 26 260 (+434);

Одесская — 63 124 (+1 161);

Полтавская — 31 433 (+336);

Ровенская — 38 315 (+475);

Сумская — 37 612 (+455);

Тернопольская — 32 235 (+146);

Харьковская — 64 792 (+555);

Херсонская — 15 449 (+298);

Хмельницкая — 36 360 (+333);

Черкасская — 34 451 (+614);

Черновицкая — 37 949 (+254);

Черниговская — 26 864 (+455).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.