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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 10 тыс. случаев

11 742 новых случая коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 2 865 человек;
  • летальных случаев — 213;
  • выздоровели — 13 314 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 60 089 (в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 956 123 человека;
  • выздоровели — 574 536 человек;
  • летальных исходов — 16 469;
  • проведения ПЦР-тестов — 5 248 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 99 694 (+1 364);
  • Винницкая — 20 781 (+205);
  • Волынская — 30 197 (+380);
  • Днепропетровск — 52 068 (+667);
  • Донецк — 31 929 (+480);
  • Житомирская — 36 061 (+399);
  • Закарпатская — 27 003 (+148);
  • Запорожская — 46544 (+829);
  • Ивано-Франковская — 41 798 (+154);
  • Киевская — 52 415 (+827);
  • Кировоградская — 7 707 (+86);
  • Луганская — 8 640 (+107);
  • Львовская — 56 442 (+582);
  • Николаевская — 26 260 (+434);
  • Одесская — 63 124 (+1 161);
  • Полтавская — 31 433 (+336);
  • Ровенская — 38 315 (+475);
  • Сумская — 37 612 (+455);
  • Тернопольская — 32 235 (+146);
  • Харьковская — 64 792 (+555);
  • Херсонская — 15 449 (+298);
  • Хмельницкая — 36 360 (+333);
  • Черкасская — 34 451 (+614);
  • Черновицкая — 37 949 (+254);
  • Черниговская — 26 864 (+455).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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