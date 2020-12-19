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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Минздрав обновил алгоритм тестирования на Covid-19: что изменилось

Алгоритм тестирования на коронавирус обновили, поэтому люди, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекции имеют право на прохождение ПЦР-теста.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ранее тестирование проводили исключительно людям, у которых были четко выраженные симптомы коронавируса или пневмонии.

— Хочу сообщить, что у нас на этой неделе полностью обновлено алгоритм тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Основное значение для лабораторной диагностики имеет ПЦР-тестирования.

Лабораторное обследование, согласно новому алгоритму, будет проводиться людям с подозрениями на Covid-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии, — сообщил он.

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Также вводится скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. Он делается за 15 минут. Его будут проводить людям с вышеуказанными симптомами, контактным лицам, или людям, которые возвращаются из-за границы, а также пациентам, которые подлежат плановой госпитализации.

— Еще одно. Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не требуется, если есть симптомы Covid-19, сделали тест. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то нужно еще сделать ПЦР, — сообщил он.

Степанов рассказал, что до 23 декабря должен быть решен вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей.

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