Нотариус незаконно назначила нового ректора медицинского университета

Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые распространяли запрещенные лекарственные средства. Контрабандисты ввозили из-за границы сильнодействующие медицинские лекарственные средства. После чего этот товар через интернет продавали на всей территории Украины и Европы.

Правонарушители за сбыт запрещенных лекарств получили прибыль более 65 млн грн. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.