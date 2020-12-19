Нотариус незаконно назначила нового ректора медицинского университета

Частный нотариус изменила данные в Едином государственном реестре юридических и физических лиц и определила нового ректора одного из медицинских высших учебных заведений Украины.
48-летняя женщина, находясь на должности нотариуса, внесла изменения на сайте Госреестра.
Она назначила исполняющего обязанности ректора одного из украинских медицинских университетов.
На самом деле руководителя должно определить Министерство здравоохранения Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении правонарушения.
Женщине грозит лишение свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет по статье 362 Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней Уголовного кодекса Украина.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
Продавали запрещенные лекарства: в Украине разоблачили масштабную контрабанду медпрепаратов
Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые распространяли запрещенные лекарственные средства. Контрабандисты ввозили из-за границы сильнодействующие медицинские лекарственные средства. После чего этот товар через интернет продавали на всей территории Украины и Европы.
Правонарушители за сбыт запрещенных лекарств получили прибыль более 65 млн грн. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.