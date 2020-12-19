19 грудня в Україні набули чинності нові карантинні обмеження, які нещодавно погодив Кабінет міністрів.

С 19 декабря 2020 года до 8 января 2021 года в стране запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м;

работа общепита с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов навынос).

проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01.00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м; на открытом воздухе между присутствующими должна соблюдаться дистанция в 1,5 м.

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Украине в борьбе с коронавирусом помогали 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден.

По данным МИД, больше всего помощи направили США — сначала они выделили 17,3 млн долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

Коронавирус в Украине

11 742 новых случая коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 2 865 человек;

летальных случаев — 213;

выздоровели — 13 314 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 60 089 (в том числе методом ПЦР — 39 258, методом ИФА — 20 831).

Вакцинация в США

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило высокую эффективность вакцины от Covid-19 компании Moderna и разрешила ее массовое использование. Это произошло примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики Covid-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США.

Финансовый отчет Шмыгаля

Для борьбы с коронавирусом и его последствиями Украина в общей сложности получила €370 млн международной поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добачил, что, кроме безвозвратной помощи ЕС в размере €190 млн, было еще $14,5 млн от США, ООН и его структуры дали €165 млн.