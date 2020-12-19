Qatar Airways возобновила полеты из Катара в Украину

Авиакомпания Qatar Airways возобновила прямые регулярные рейсы из Дохи в киевский аэропорт Борисполь после многомесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Расписание прямых рейсов Киев — Доха Qatar Airways с 18 декабря 2020 года:

Доха-Киев: QR295 вылет: 08:30; прилет: 12:50 по средам, пятницам и субботам;

Киев-Доха: QR296 вылет: 17:30; прилет: 23:30 по средам, пятницам и субботам.

Также будут вводить четвертый рейс по понедельникам по тому же графику с 4 января 2021 года.

Ранее генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

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