Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более тесные отношения между Украиной и США после того, как страну возглавит новоизбранный лидер Джо Байден.

По словам Зеленского, Байден лучше знаком с ситуацией в Украине.

— Мне кажется, Джо Байден знает Украину лучше, чем предыдущий президент. До своего президентства у него были тесные связи с Украиной, и он хорошо понимает россиян, он понимает разницу между Украиной и Россией, и, мне кажется, он понимает украинскую ментальность, — отметил Владимир Зеленский.

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По мнению Зеленского, укрепление контактов с США поможет Украине урегулировать ситуацию на Донбассе.

Зеленский поздравил Байдена с победой

После победы Джо Байдена на выборах в США Владимир Зеленский поздравил американского коллегу.

Еще тогда он выразил надежду, что это положительно отразится на украинско-американском сотрудничестве.

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Источник: The New York Times