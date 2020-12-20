Коронавирус в Украине и мире не отступает. По состоянию на 20 декабря в мире зафиксировано 76 738 133 случаев коронавируса. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерло 1 694 232 жители планеты.

Лидерами по количеству заражений и смертей остаются США, Индия и Бразилия.

Мутация коронавируса в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса, который обнаружили 14 декабря, заразнее на 70%.

В связи с этим ряд стран отменили железнодорожное и авиасообщение с Великобританией. Сейчас запрет действует в Нидерландах, Италии, Дании и Австрии.

Коронавирус в Украине

В рейтинге распространения болезни Украина сейчас занимает 17 место. 20 декабря в Украине зафиксировано:

8 325 новых случаев коронавируса, всего — 964 448;

116 смертей, в общем — 16 585;

6 626 пациентов выздоровели, всего вылечиться удалось 581 162 пациентам.

Массовая вакцинация в Израиле

20 декабря началась массовая вакцинация населения в Израиле. Во время первого этапа прививки сделают людям пожилого возраста (60+) и лицам из групп риска. На втором этапе вакцинируют учителей, социальных работников и тех, чья работа связана с риском заражения Covid-19.