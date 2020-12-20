Во Львове от коронавируса умер профессор Украинского католического университета, историк Игорь Скочиляс.
Ученому было 53 года, он долгое время боролся с болезнью в больнице, находился в реанимации.
Несмотря на все усилия врачей, Covid-19 спровоцировал тромбофлебит легких. Специалистам не удалось сохранить жизнь ученого.
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Игорь Скочиляс был доктором исторических наук, заведующим кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ, его считали специалистом по украинской-польской тематике.
Он является автором более 250 научных работ, воспитал не одно поколение студентов и молодых ученых.
Смерти мэров городов Украины от коронавируса
В течение 2020 года коронавирус унес жизни ряда украинских мэров, среди них Геннадий Кернес, глава Харькова, которого не стало 17 декабря.
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Источник: УКУ, Радио Свобода
Фото: УКУ