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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Во Львове от Covid-19 умер украинский историк Скочиляс

Во Львове от коронавируса умер профессор Украинского католического университета, историк Игорь Скочиляс.

Ученому было 53 года, он долгое время боролся с болезнью в больнице, находился в реанимации.

Несмотря на все усилия врачей, Covid-19 спровоцировал тромбофлебит легких. Специалистам не удалось сохранить жизнь ученого.

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Игорь Скочиляс был доктором исторических наук, заведующим кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ, его считали специалистом по украинской-польской тематике.

Ігор Скочиляс

Он является автором более 250 научных работ, воспитал не одно поколение студентов и молодых ученых.

Смерти мэров городов Украины от коронавируса

В течение 2020 года коронавирус унес жизни ряда украинских мэров, среди них Геннадий Кернес, глава Харькова, которого не стало 17 декабря.

Подробнее о смертях от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: УКУ, Радио Свобода

Фото: УКУ

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