В Одессе прошло торжественное открытие новогодней елки на Думской площади. Также заработала ярмарка на Приморском бульваре, а возле Дюка засветилась карусель.

Читайте: Сотни людей и возгорание гирлянды: как в Киеве зажгли главную елку страны

Перед горожанами во время открытия выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого переоделись в Дедов Морозов.

Оркестр исполнил праздничные мелодии, а в конце перед мэрией зажегся небольшой фейерверк.

Однако после официальной части одесситов порадовали российским шансоном, хоть и на новогоднюю тематику.

На открытии главной елки в Киеве произошел пожар

Во время торжественного открытия новогодней елки на Софийской площади в Киеве произошел пожар.

Возгорание произошло после включения праздничной иллюминации. Огонь охватил одно из украшений, а от него повалил черный дым.

Пожар оперативно потушили спасатели.

Никто из присутствующих не пострадал.