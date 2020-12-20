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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В лагере Новый год: в Одессе новогоднюю елку открывали с российским шансоном

В Одессе прошло торжественное открытие новогодней елки на Думской площади. Также заработала ярмарка на Приморском бульваре, а возле Дюка засветилась карусель.

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Перед горожанами во время открытия выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого переоделись в Дедов Морозов.

Оркестр исполнил праздничные мелодии, а в конце перед мэрией зажегся небольшой фейерверк.

Однако после официальной части одесситов порадовали российским шансоном, хоть и на новогоднюю тематику.

На открытии главной елки в Киеве произошел пожар

Во время торжественного открытия новогодней елки на Софийской площади в Киеве произошел пожар.

Возгорание произошло после включения праздничной иллюминации. Огонь охватил одно из украшений, а от него повалил черный дым.

Пожар оперативно потушили спасатели.

Никто из присутствующих не пострадал.

Источник: Думская

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