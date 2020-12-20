В Украине по состоянию на 20 декабря зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 3 037 пациентам.

За сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 116 человек, всего — 16 585.

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С последние сутки 6 626 человек выздоровели, всего — 581162.

За все время пандемии в Украине обнаружили 964 448 случаев инфицирования коронавируса.

м. Киев — 100 450 случаев;

Винницкая область — 20 956 случаев;

Волынская область — 30 457 случаев;

Днепропетровская область — 52 557 случаев;

Донецкая область — 32 255 случаев;

Житомирская область — 36 401 случай;

Закарпатская область — 27 098 случаев;

Запорожская область — 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 938 случаев;

Киевская область — 53 007 случаев;

Кировоградская область — 7 785 случаев;

Луганская область — 8 759 случаев;

Львовская область — 56 763 случая;

Николаевская область — 26 631 случай;

Одесская область — 63 938 случаев;

Полтавская область — 31 577 случаев;

Ровенская область — 38 536 случаев;

Сумская область — 37 994 случая;

Тернопольская область — 32 392 случая;

Харьковская область — 65 312 случаев;

Херсонская область — 15 653 случая;

Хмельницкая область — 36 755 случаев;

Черкасская область — 34 731 случай;

Черновицкая область — 38 152 случаи;

Черниговская область — 27 132 случая.

Коронавирус в Украине

Для сравнения, в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года было зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.