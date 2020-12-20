В Украине по состоянию на 20 декабря зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 3 037 пациентам.
За сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 116 человек, всего — 16 585.
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С последние сутки 6 626 человек выздоровели, всего — 581162.
За все время пандемии в Украине обнаружили 964 448 случаев инфицирования коронавируса.
- м. Киев — 100 450 случаев;
- Винницкая область — 20 956 случаев;
- Волынская область — 30 457 случаев;
- Днепропетровская область — 52 557 случаев;
- Донецкая область — 32 255 случаев;
- Житомирская область — 36 401 случай;
- Закарпатская область — 27 098 случаев;
- Запорожская область — 47 219 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 938 случаев;
- Киевская область — 53 007 случаев;
- Кировоградская область — 7 785 случаев;
- Луганская область — 8 759 случаев;
- Львовская область — 56 763 случая;
- Николаевская область — 26 631 случай;
- Одесская область — 63 938 случаев;
- Полтавская область — 31 577 случаев;
- Ровенская область — 38 536 случаев;
- Сумская область — 37 994 случая;
- Тернопольская область — 32 392 случая;
- Харьковская область — 65 312 случаев;
- Херсонская область — 15 653 случая;
- Хмельницкая область — 36 755 случаев;
- Черкасская область — 34 731 случай;
- Черновицкая область — 38 152 случаи;
- Черниговская область — 27 132 случая.
Коронавирус в Украине
Для сравнения, в Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года было зафиксировано 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.