Как питаться в сезон гриппа и ОРВИ: советы Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как правильно питаться в период пандемии и пика острых респираторных заболеваний. По его словам, чтобы организм мог противостоять болезням, нужно укреплять его с помощью здорового питания.
Советы Ляшко по питанию
- Потреблять ежедневно три порции овощей и зелени, две порции фруктов и ягод.
- Выпивать ежедневную норму воды.
- Потреблять до 5 г соли в день, а сахара до 25 г.
- Наполнять рацион белками, которые содержатся в составе бобовых и злаковых продуктов, орехов, семян, яиц, нежирного мяса или рыбы.
Читайте: Учитывали не только статистику больных: Ляшко объяснил выбор даты локдауна
Распространение коронавируса в Украине
По состоянию на 20 декабря в Украине зарегистрировано 8 325 новых случаев коронавируса, всего — 964 448. За последние сутки от осложнений Covid-19 умерло 116 человек, в целом за период пандемии зафиксировано 16 585 летальных случаев.
Источник: Виктор Ляшко
Фото: Виктор Ляшко