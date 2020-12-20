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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Богданова |

Как питаться в сезон гриппа и ОРВИ: советы Виктора Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как правильно питаться в период пандемии и пика острых респираторных заболеваний. По его словам, чтобы организм мог противостоять болезням, нужно укреплять его с помощью здорового питания.

Советы Ляшко по питанию

  • Потреблять ежедневно три порции овощей и зелени, две порции фруктов и ягод.
  • Выпивать ежедневную норму воды.
  • Потреблять до 5 г соли в день, а сахара до 25 г.
  • Наполнять рацион белками, которые содержатся в составе бобовых и злаковых продуктов, орехов, семян, яиц, нежирного мяса или рыбы.

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Распространение коронавируса в Украине

По состоянию на 20 декабря в Украине зарегистрировано 8 325 новых случаев коронавируса, всего — 964 448. За последние сутки от осложнений Covid-19 умерло 116 человек, в целом за период пандемии зафиксировано 16 585 летальных случаев.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко

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