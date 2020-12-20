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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Как будут работать церкви во время карантина в Украине — объяснение ПЦУ

Во время действия жестких карантинных ограничений в Украине храмы и церкви не будут закрываться и продолжат принимать верующих.

Однако религиозные учреждения должны соблюдать противоэпидемические меры, заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

— Храмы не будут закрываться, но и церкви также не должны злоупотреблять, должны придерживаться тех карантинных мер, введенных украинским правительством, подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно, — отметил митрополит.

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В то же время речь не идет о действии жестких ограничений, уточнил спикер.

Карантин в Украине

Из-за распространения коронавируса в Украине усилили карантин и ввели дополнительные ограничения.

Часть из них начала действовать с 19 декабря 2020 года. Также в стране согласовали локдаун с 8 до 24 января 2021 года.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Радио Свобода

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