В Украине 67% летальных исходов медицинских работников от Covid-19 не связывают с выполнением профессиональных обязанностей.

Об этом свидетельствует проведенное эпидрасследование по случаям смерти медицинских работников от коронавирусной болезни, сообщила директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Татьяна Михайленко на пресс-конференции 21 декабря.

— По состоянию на 21 декабря, поступила информация о смерти 378 работников. Из этих 378 случаев, о которых известно фонду и по которым поступили акты, завершено расследование по 161 случаю. Из них 53 связаны с производством, 108 — не связаны, — отметила Михайленко.

Она добавила, что не все случаи инфицирования и смерти медработников связаны с выполнением их профессиональных обязанностей: 33% случаев по завершенным случаям расследования связаны с производством, 67% — не связаны.

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По словам директора, ФССУ предоставляет социальные выплаты при наличии акта о несчастном случае на производстве, который составляет комиссия по расследованию. Обязательная составляющая акта — вывод эпидрасследования, которое проводят организации, уполномоченные Минздравом.

— По 217 случаям ведется расследование. В настоящее время члены семей умерших медиков обратились с 53 случаями, и фонд может предоставить выплаты для 33 семей на 52 млн грн, — сказала директор.

Начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции ФССУ Сергей Таровик сообщил, что из всех расследований 69% не закончено, поскольку отсутствуют материалы. А 24% расследований не завершены, поскольку нет точных диагнозов смерти.

Украина в случае смерти медицинского работника из-за коронавируса его семья должна получить от государства 1 млн 575 500 грн. Если медик получил инвалидность, то ему принадлежит от 630 до 840 тыс. грн в зависимости от группы.