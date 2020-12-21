Кабмин без конкурса назначил Мельника главой ГФС

Кабинет министров на внеочередном заседании 21 декабря, назначил главой Государственной фискальной службы бывшего начальника главного следственного управления финансовых расследований службы Вадима Мельника.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Мельник назначен путем заключения контракта о прохождении государственной службы во время карантина.

Читайте: Дальше обязательно будет: Буславец написала заявление об увольнении

48-летний полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции.

9 декабря Кабмин согласовал Мельника на должность председателя ГФС. После проведения фискальной реформы в ГФС осталась только налоговая милиция, на смену которой должно прийти Бюро экономической безопасности.

Назначение Витренко

Кабинет министров проголосовал за назначение Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. О соответствующем решении сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Юрию Витренко 44 года, он родился в Киеве в 1976 году. Окончил Киевский национальный экономический университет и Киевский институт международных отношений. Ранее работал в компании Нафтогаз Украины.

Источник: Василий Мокан