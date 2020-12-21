Юлия Ковалив ушла с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины по собственному желанию.

Она отметила, что за полтора года имела большой вызов и одновременно большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе.

— Рада, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулировании инвестиций и другие законодательные акты.

Читайте: Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский отметил важную роль Юлии Ковалив в своей команде.

По его словам, она сделала весомый вклад в экономическое развитие Украины, поэтому остается в команде главы государства.

Также 21 декабря заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей. Накануне НАБУ сообщило ему о подозрении.

Татарова считают причастным к делу о завладении имуществом Национальной гвардии на 81 млн грн.