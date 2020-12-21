Миссия МВФ начнет первый пересмотр кредитного соглашения для Украины в формате stand-by в понедельник, 21 декабря.

Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Там напомнили, что миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

Читайте: Минфин заявил об успешном завершении переговоров с МВФ

Предполагается, что миссия будет работать три дня на этой неделе, а затем возобновит встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года — с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.

Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.