В Украине зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом мутированного коронавируса.

Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что новый штамм зафиксировали на Закарпатье.

— Один из таких примеров — мой пациент Николай. Он заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания, — сообщил инфекционист.

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Он добавил, что Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, которые застрахованы в странах ЕС, могут определить, есть ли у них в организме мутировавший вирус. Именно так пациент узнал об инфицировании.

Петров отметил, что новый штамм сможет мутировать активнее, поскольку содержит только одну РНК. Во время болезни вирус может не вызывать потерю вкуса и обоняния, но он сильно поражает легочные ткани.

Кроме того, 21 декабря в Италии обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Заразился мужчина в Великобритании.

Впервые о появлении мутировавшего коронавируса в Великобритании сообщили 14 декабря. Страна ввела локдаун, чтобы не допустить массового распространения вируса.