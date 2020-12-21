В Киеве под Офисом президента проходит митинг против назначения министром образования и науки Украины Сергея Шкарета.
Однако демонстрацию переместили со двора ОП ко входу с улицы Банковой, 9.
По словам правоохранителей, во дворе проходит рождественская ярмарка, там может находиться только до 300 человек. Более того, там много детей.
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Активисты выступают против Сергея Шкарета, потому что он сотрудничал с Партией регионов.
На протест вышли студенты и представители различных высших учебных заведений. На акцию они принесли плакаты и транспаранты.
Шкарлет стал министром образования и науки
25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета заместителем министра образования и временно возложил на него обязанности руководителя ведомства.
В интернете появилось сравнение статьи Шкарлета со статьей другого автора, где видно, что назначенный и.о. министра образования и науки украл для своей работы части текста.
Сам Шкарлет отрицает плагиат в своих работах.
17 декабря Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
Фото: 24 канал