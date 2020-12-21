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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Под Офисом президента митингуют против назначения Шкарлета министром образования

В Киеве под Офисом президента проходит митинг против назначения министром образования и науки Украины Сергея Шкарета.

Однако демонстрацию переместили со двора ОП ко входу с улицы Банковой, 9.

По словам правоохранителей, во дворе проходит рождественская ярмарка, там может находиться только до 300 человек. Более того, там много детей.

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Активисты выступают против Сергея Шкарета, потому что он сотрудничал с Партией регионов. 

На протест вышли студенты и представители различных высших учебных заведений. На акцию они принесли плакаты и транспаранты.

  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
  • Митинг под Офисом президента против назначения Шкарлета
Под Офисом президента митингуют против назначения Шкарлета министром образования / 6 фотографий

Шкарлет стал министром образования и науки

25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета заместителем министра образования и временно возложил на него обязанности руководителя ведомства.

В интернете появилось сравнение статьи Шкарлета со статьей другого автора, где видно, что  назначенный и.о. министра образования и науки украл для своей работы части текста.

Сам Шкарлет отрицает плагиат в своих работах.

17 декабря Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Фото: 24 канал

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