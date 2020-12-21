Самолет с телом избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в Германии, прибыл в Украину.

Порохорон городского головы запланирован на 23 декабря. В среду утром состоится отпевание покойника в Благовещенском соборе, а затем с 9.00 до 13.00 будет проходить прощание с политиком в фойе Харьковского оперного театра.

Предварительно власти отмечают, что на момент захоронения в городе ограничат движение транспорта.

— Мы понимаем, что это рабочий день. У нас будет объявлен траур. Соответствующее распоряжение я подпишу. Улица Сумская будет частично закрыта, поэтому попросим водителей воздержаться от проезда в центральную часть города. Движение к кладбищу, от Благовещенского собора, по улице Сумской до 16.00 будет частично перекрыто, — отметил секретарь городского совета Игорь Терехов.

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Смерть Кернеса

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Из-за трудностей с лечением, политика транспортировали под надзор немецких медиков в берлинскую клинику Шарите.

Трехмесячное лечение не дало результата, а уже 11 мая у чиновника отказала вторая почка, тогда его подключили к диализу. Через шесть дней после этого болезнь завершилась летальным исходом.

После смерти Геннадия Кернеса городом будет руководить секретарь городского совета Игорь Терехов. Для переизбрания нового мэра городской совет должен принять к сведению факт о смерти Кернеса, из-за чего его полномочия прекратятся досрочно.

А дальше Верховная Рада назначит внеочередные выборы городского головы не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий мэра.